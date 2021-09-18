AKP'de Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi

18 Eylül 2021 Cumartesi, 12:00

Metropoll Araştırma'nın, Ağustos ayı anketine göre henüz bir partiye oy vermekte karar veremeyen seçmenlerin oranının yüksekliği dikkat çekerken, bu grup arasında en büyük kaybı AKP yaşadı.

'Z kuşağı' olarak adlandırılan genç seçmenle birlikte sonuca büyük etki edeceği belirtilen kararsız seçmenlerin oranına ilişkin son ankette "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu soruldu. Katılımcılardan yüzde 21.2'i "kararsız" kalırken, kararsızlar arasında en büyük kaybı AKP yaşadı.

Z KUŞAĞI TEDİRGİNLİĞİ ERDOĞAN'A ŞARKI SÖYLETTİRDİ

Erdoğan, dün Mersin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan programına gençlerle devam etti.



Erdoğan gençlerle buluşmasında, "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan fotoğraflarla paylaşımda bulunan Erdoğan,"Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" notunu düştü.