AKP'den tepki alan Mustafa Albayrak kendini savundu

18 Kasım 2020 Çarşamba, 15:23

Mustafa Albayrak canlı yayında "Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız, herkes Erdoğan'a ram olacak, polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ'ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye'yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye'yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023'e kadar" sözlerini sarf etmişti. Gündem olan konuşma üzerine AKP Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey açıklama yaptı.

AKP Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey sosyal medya hesabından, "Dün sabah, TV 100’de gündeme konu olan programdaki bir konuğun partimizi ve liderimizi referans göstererek söylediği sözler ne partimizi ne de liderimizi bağlamaktadır. Partimiz adına konuşacak olan kişiler partimiz organlarınca belirlenmiş siyasi sorumluluğu olan sözcülerimizdir" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

CANBEY'İN PAYLAŞIMININ ALTINA ALBAYRAK CEVAP VERDİ

Albayrak, "Sayın Vekil ne denildiğini iyice dinleseydiniz de sonra açıklama yapsaydınız keşke. Biz orada milli iradeyi ve onun temsilcisi olarak Beştepe de oturan Sayın Cumhurbaşkanımıza Yüksek yargının gitmesinin tabii olduğunu savunduk. Bunu da parti adına değil bir seçmen olarak yaptık" dedi.