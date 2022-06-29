AKP'li Belediye Başkanı Alper Öner'den işçiye tehdit! 'Seninle uğraşırım ekmeğinden olma!'
AKP'li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, yurttaşı tehdit etti. Mahallede ilaçlama yapılmasını talep eden yurttaşa cevap veren Öner, "Güvenlik olarak ekmeğini kazanıyorsun, seninle uğraşırım ekmeğinden olma" dedi.
Osmaniye AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in, sosyal medya hesabından bir yurttaşla yaşadığı tartışmanın görüntüleri paylaşıldı.
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