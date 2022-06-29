AKP'li Belediye Başkanı Alper Öner'den işçiye tehdit! 'Seninle uğraşırım ekmeğinden olma!'
AKP'li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, yurttaşı tehdit etti. Mahallede ilaçlama yapılmasını talep eden yurttaşa cevap veren Öner, "Güvenlik olarak ekmeğini kazanıyorsun, seninle uğraşırım ekmeğinden olma" dedi.
Osmaniye AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in, sosyal medya hesabından bir yurttaşla yaşadığı tartışmanın görüntüleri paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki mesajlara göre, mahallesine sinek ilacı sıkılmamasına tepki gösteren yurttaş, “Çiftlik Mahallesi’ne neden silek ilacı sıkılmıyor. Yoksa ayrımcılık mı var. Sıtma mı olmamız lazım” dedi.
"SENİ SITMA EDECEĞİM!"
AKP’li Belediye Başkanı Öner ise “Hayırdır birader, biz elimizden geleni sizler için yapıyoruz ama sana özel ayrımcılık yapmamı istiyorsan seninle uğraşırım. Güvenlik olarak çalışıyorsun, ekmeğinden olma” diye cevap verdi.
Yurttaşın "Buyurun uğraşın" sözlerine Öner, "Seni sıtma edeceğim" diyerek yanıt verdi.
Konuşmanın yapıldığı gönderinin altında birçok kişi Öner'e tepki gösterdi.
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