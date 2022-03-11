AKP'li yurttaşın sokak röportajındaki konuşması gündem oldu: 'Lozan Barış Antlaşması bitince kaynaklarımızı kullanacağız'

11 Mart 2022 Cuma, 13:20

Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajında, ekonomik sorunların ‘dış güçler’ nedeniyle yaşandığını savunan yurttaş, “Şu anda beli bir sıkıntı yaşıyoruz ama bunun önü açılacağı için sabretmemiz gerekir. Sözleşme bitince (Lozan Antlaşması) biz yer altı kaynaklarımızı kullanmaya başlayınca….başlayacak inanıyorum” dedi.

Yurttaş, muhabirin “Lozan’ı okudunuz mu?” sorusuna ise “Biliyorum bildiğim için şey yapıyorum zaten” diye yanıt verdi.

Lozan Antlaşması’ndan bahsettiği sırada, “İnce detayları var, mesela nasıl ki Merkez Bankası’nda Türkiye Cumhuriyeti yazmıyorsa…” ifadelerini kullanan kadına, muhabir “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazıyor zaten” dedi.

Kadın ise “Şu anda ifade edemiyorum” yanıtını verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destelediğini söyleyen yurttaş, “Dediğini yapan bir insan. Dünya onu isterken bizim insanlarımız neyin ne olduğunu fark etmeyip at gözlüğü taktığı için destekliyorum” dedi.