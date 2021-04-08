AKP'li yurttaştan Kılıçdaroğlu'na: Bundan sonra CHP'liyiz
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinop'ta esnaf ziyaretinde, AKP'li yurttaşla olan diyaloğu dikkat çekti. Ekonomik sıkıntıdan dert yanan esnaf, Kılıçdaroğlu'na, "Umudumuz sizde, biz AK Partili'yiz ama bundan sonra CHP'liyiz" dedi. İşte kameraya yansıyan o diyalog...
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