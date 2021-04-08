Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla olan hafızalara kazınacak diyaloğu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinop ziyareti sırasında simitçi çocukla olan diyaloğu dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu Sinop gezisi sırasında yolda karşılaştığı simitçi çocuktan simit aldı. Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla olan diyaloğu ise dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun "günde kaç simit satıyorsun?" diye sorması üzerine simitçi çocuk, "50, 60, 100 değişiyor" yanıtını verdi.
Daha sonra para kabul etmeyen simitçi çocuğa Kılıçdaroğlu, "Dur bakalım parasını vereceğiz heralde..." demesinin arından simitçi çocuk "Başkanım gerek yok" diyerek karşı koymaya çalışsa da, Kılıçdaroğlu 100 lira uzatarak "Benim yerime bir gariban gelirse ona simidi bedava vereceksin tamam mı?" diyerek simitçi çocuktan söz aldı. O anlar kameraya yansıdı.
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