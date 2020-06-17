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Akşener konuşmasını yarıda kesti! Kürsüyü ona bıraktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. Akşener, grup toplantısında bir süre konuştuktan sonra, "Madem memleket masasına çemkirdiniz işte size milletin kürsüsü. Bu kürsüde milletin derdi konuşulur. Şimdi esnafın konuşma zamanı." diyerek sözü Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven'e bırakması dikkat çekti. İsa Güven'in yaptığı konuşmanın ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener değerlendirmelerine sürdürdü.
17 Haziran 2020 Çarşamba, 11:53