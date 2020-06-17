Akşener: Devlet yönetme anlayışınız yerin 7 kat dibine batsın

17 Haziran 2020 Çarşamba, 11:28



Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle;

-Türkiye'nin namusları insanları adına bir kez daha sesleniyorum: Yeter artık, çirkin dilinizi de çirkin ellerinizi de kadınların üzerinden çekin. Kadın bedeni üzerinden siyaset yapmaya son verin artık.

-Geçtiğimiz hafa bu kirli zihniyetin sosyal medyada ifşa oluşuna şahit olduk. Twitter yayınladığı bir bildiriyle Türkiye'de siyasi amaçla 7 bin 340 trol yani sahte hesabı kapattığını açıkladı.

-Türkiye yeni bir konuda yine sayın Erdoğan ve ekibi sayesinde uluslararası toplumda rezil edildi. Troller ordusu ne işe yarıyor; Birincisi sayın Erdoğan'ı övmek ikinci görevleri ise bizlere sövmek. İktidarın yönetim anlayışına bakın. Güzelim memleketi düşürdükleri duruma bakın.

-Türkiye parayla sanal şakşakçı tutacak kadar korkak bir liderliği hak etmiyor. Türkiye bir kabile devleti muameleyi görmeyi hak etmiyor.





AKŞENER KÜRSÜYÜ BİR SÜRELİĞİNE ONA BIRAKTI - VİDEO





Akşener, grup toplantısında bir süre konuştuktan sonra, "Madem memleket masasına çemkirdiniz işte size milletin kürsüsü. Bu kürsüde milletin derdi konuşulur. Şimdi esnafın konuşma zamanı." diyerek sözü Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven'e bırakması dikkat çekti. İsa Güven'in yaptığı konuşmanın ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener değerlendirmelerine sürdürdü.

'DAMADIN MASALLARINA KİMSE İNANMIYOR'

-Damadının masallarına artık kimse inanmıyor. Çünkü senin trollerin sanal ama 3600 ek gösterge bekleyenler EYT'liler gerçek. Damadının ekonomi programları sanal ama mutfaktaki yangın gerçek. TÜİK'in rakamlar sanal ama atanamayan öğretmenler gerçek.

-Saray'dan gördüğün uçan Türkiye sanal ama işsiz milyonlarca gencimiz geçinemeyen vatandaşımız ve işsiz kalmış aile babaları gerçek. Aziz milletim; bu sahtekarlığı sorun, sandığı beklemeyin.

DEVLET YÖNETME ANLAYIŞINIZ YERİN 7 KAT DİBİNE BATSIN

-AK Parti'nin Medya ve Tanıtım'dan sorumlu başkan yardımcısı 18 yıllık AK Parti iktidarına ışık tutan bir itirafta bulundu. "FETÖ'cülerle kol kola girdik çünkü kadromuz yoktu. Biz de FETÖ'cülerle Kemalistlerle birbirine kırdırmak için yol aldık." Aynen böyle dedi.

-Görevden alınması bu kirli itirafı ortadan kaldırmaz. Sayın Erdoğan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarındaki yargılamalarında suçsuz yere yatan insanlarımız özellikle mi FETÖ'cülere kırdırıldı.

-Onca asker, sivil vatanseverimiz özellikle mi FETÖ'cülere kırdırıldı.

-Onuru için silahını ateşleyen Yarbay Ali Tatar özellikle mi FETÖ'cülere kırdırıldı? İktidar hesaplarınızı, vatanını milletini seven insanları teröristlere kırdırmak üzere mi yaptınız?

-Tek adam sistemini kurma planlarınızı Atatürk'ü Cumhuriyetimizi seven insanları hainlere kırdırmak üzerine mi inşa ettiniz?

-Güç sevdanız yerin dibine batsın. Devlet yönetme anlayışınız yerin 7 kat dibine batsın. Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmayı mübah gören zihniyetiniz yerin dibine batsın.

-Yazıklar olsun size, yazıklar olsun.

-Millet devleti onu her çağırdığında soru sormadan gelmiştir. Önünü arkasını düşünmemiştir. Bugün devletin milletin yanında olma günüdür. Atıp tutmakla olmuyor...

-21. YY siyasetinde demokrasi var. Suni gündem değil projeler var.