Aladağ'da 11'i çocuk 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yurt faciası davasının karar duruşması bugün yapılıyor

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Adana’nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait kaçak yurtta 2016 yılında çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması bugün yapılıyor. Avukat Evren İşler, “Burada yaşanan her şey, ilk günden son güne kadar çok belli. Bu yurt hiç denetlenmemiş ve çocuklar doğrudan cemaatlere teslim edilmiş. Buna rağmen burada bir sorumluluktan kaçma, kurtulma çabasıyla karşı karşıyayız” dedi.

ANKA
31 Mayıs 2022 Salı, 12:55

Adana’nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait kaçak yurtta 29 Kasım 2016’da çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesi, 24 çocuğun yaralanmasıyla ilgili 18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde bugün yapılıyor.

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