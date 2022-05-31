Aladağ'da 11'i çocuk 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yurt faciası davasının karar duruşması bugün yapılıyor
Adana’nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait kaçak yurtta 2016 yılında çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması bugün yapılıyor. Avukat Evren İşler, “Burada yaşanan her şey, ilk günden son güne kadar çok belli. Bu yurt hiç denetlenmemiş ve çocuklar doğrudan cemaatlere teslim edilmiş. Buna rağmen burada bir sorumluluktan kaçma, kurtulma çabasıyla karşı karşıyayız” dedi.
Adana’nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait kaçak yurtta 29 Kasım 2016’da çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesi, 24 çocuğun yaralanmasıyla ilgili 18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde bugün yapılıyor.
Video Haberler
- İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
- Görenler şaştı kaldı
- Önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
- Kamu görevlileri rüşvetten tutuklandı
- Tarlasını sulayan çiftçilere 'suyu boşa akıttın' cezası
- 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza
- 11 çocuk öldü: Aladağ yurt yangını davasında karar günü
- 4 araç kazaya karıştı, yaralılar var
- 'Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek'
- 'Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın'
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Dövdüm, tecavüz ettim, porno izlettim'
- Kaftancıoğlu Silivri'ye götürülüyor
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi