Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

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İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 17:44

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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