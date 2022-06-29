Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.
İş insanı Ali Ağaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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