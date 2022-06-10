Ali Babacan, Aydın'da protesto edildi: 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'

10 Haziran 2022 Cuma, 18:46

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın Kuşadası'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiği sırada bir yurttaş tarafından protesto edildi. Ülkedeki ekonomik durum ve iktidar politikaları üzerinden Babacan'ı eleştiren yurttaş, "Türkiye’nin şu haline, doların geldiği duruma yazık. Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz. Size hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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