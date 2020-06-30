Ali Babacan çarpıcı anketin sonuçlarını açıkladı!

30 Haziran 2020 Salı, 10:32

Babacan, partisinin yaptırdığı "Türkiye'nin en önemli sorusunu ne?" araştırmasında Covid 19 salgınının sağlık sorunu olarak üst seviyelere çıktığını ama daha sonra yapılan araştırmalarda ekonominin ve işsizliğin bütün vatandaşların ortak sorunu olduğunu söyledi.

GENÇLERE VE AİLELERİNE GÖRE EN ÖNEMLİ SORUN

Babacan, Türkiye'nin en önemli sorunu ne? anketinde gençlerin verdiği cevapların ise özgürlüklerle ilgili kısıtlamalar, adalet ve fırsat eşitliği, eğitim sistemi gibi konular olduğunu aktardı Öte yandan Babacan, Türkiye'deki gençlerin yaklaşık olarak 4'te 3'nün imkan olsa başka bir ülkede okumak ve yaşamak istediğini, aynı soru anne ve babalara sorulduğun da ise imkan olsa çocuğumu başka bir ülkede okuturdum dediğini açıkladı.

BABACAN'A GÖRE EN ÖNEMLİ SORUN

Kamuoyu araştırmalarında en önemli sorunların ekonomik ve işsizlik olmasına karşın Babacan ise Türkiye'deki en önemli sorunun ifade özgürlüğünün kısıtlanmış olduğu yönünde...