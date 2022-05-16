Ali Kıdık: Atatürk Havalimanı fiziken yok ediliyor

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İBB Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde yıkım ekibinin Atatürk Havalimanı'nda kazılara başladığını bildirdi. Kıdık görüntüyü "Atatürk Havalimanı fiziken yok ediliyor. Ben buna “milli servet katilliği” diyorum" ifadeleriyle paylaştı

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Kuzey-güney pistine millet bahçesi yapılacak" demiş ve ardından millet bahçesi fotoğraflarını paylaşmıştı. İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, yıkımın fiziken başladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıkımın başladığı Atatürk Havalimanı'nda yakında bir fidan dikim töreni yapılacağını duyurmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili, "Heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023’ten sonra açacağız" demişti.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ali-kidik-ataturk-havalimani-fiziken-yok-ediliyor-1936627 

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