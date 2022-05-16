Ali Kıdık: Atatürk Havalimanı fiziken yok ediliyor
İBB Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde yıkım ekibinin Atatürk Havalimanı'nda kazılara başladığını bildirdi. Kıdık görüntüyü "Atatürk Havalimanı fiziken yok ediliyor. Ben buna “milli servet katilliği” diyorum" ifadeleriyle paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Kuzey-güney pistine millet bahçesi yapılacak" demiş ve ardından millet bahçesi fotoğraflarını paylaşmıştı. İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, yıkımın fiziken başladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıkımın başladığı Atatürk Havalimanı'nda yakında bir fidan dikim töreni yapılacağını duyurmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili, "Heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023’ten sonra açacağız" demişti.
KIDIK: ATATÜRK HAVALİMANI FİZİKEN YOK EDİLİYOR
İmamoğlu’nun yaptığı bu açıklamaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti. Zaten oranın kuzey ve güney pistinin millet bahçesi olarak yapılması için işe başlanıyor" şeklinde yanıt vermişti.
İYİ Parti'li Kıdık ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde yıkım ekibinin havalimanında kazılara başladığını bildirdi. Kıdık görüntüyü "Atatürk Havalimanı fiziken yok ediliyor. Ben buna “milli servet katilliği” diyorum" ifadeleriyle paylaştı.
Atatürk Havalimanı'nın yıkıma işlemlerinin başlatılması için sözlü talimat verildiğini söyleyen Kıdık; "Atatürk Havalimanı yıkım işinin hızlandırılması talimatı sözlü olarak verildi. İmamoğlu'nun '2023 sonrası Atatürk Havalimanını açacağız' sözlerinden sonra sözlü olarak “yıkın” talimatı geldiğini öğrendim. Yazık" diye yazdı.
Atatürk Havalimanı yıkım işinin hızlandırılması talimatı sözlü olarak verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı @ekrem_imamoglu nun “2023 sonrası Atatürk Havalimanını açacağız” sözlerinden sonra sözlü olarak “yıkın” talimatı geldiğini öğrendim. Yazık— Ali KIDIK (@alikdk) May 16, 2022
SALICI: MİLLİ SERVETİ YOK ETMEK DEĞİLDİR DE NEDİR BU?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da sosyal medya hesabından Ali Kıdık'ın yayımladığı videoyu paylaştı. Salıcı, "Burası Atatürk Havalimanı. Milli serveti yok etmek değildir de nedir bu?!" ifadelerine yer verdi.
Burası Atatürk Havalimanı.— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 16, 2022
Milli serveti yok etmek değildir de nedir bu?! pic.twitter.com/YJdvyn856I
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