Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir araya geldiği anların paylaşıldığı videoda ikili arasında geçen Türkçe diyalog gündem oldu.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki teknik direktörün yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracağı bildirildi.
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