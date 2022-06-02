Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog sosyal medyada gündem oldu

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Fenerbahçe Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir araya geldiği anların paylaşıldığı videoda ikili arasında geçen Türkçe diyalog gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 16:12

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki teknik direktörün yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracağı bildirildi.

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