Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir araya geldiği anların paylaşıldığı videoda ikili arasında geçen Türkçe diyalog gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 16:06
Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog sosyal medyada gündem oldu
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Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki teknik direktörün yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracağı bildirildi.

Fenerbahçe Portekizli çalıştırıcının Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videoda ikili arasında geçen Türkçe diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o anlar...


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