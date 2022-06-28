Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor

28 Haziran 2022 Salı, 12:57

Sivas'ta 15 yıldır oto galeri işleten Yusuf Duru, Kangal'ın Çetinkaya köyünde yaşayan Şaban Şimşek'in garajında özenle baktığı 2000 model orijinal 'Renault Toros' marka aracına talip oldu. 5 yıl boyunca aracı satın almaya çalışan Duru, 2021 yılında sahibini ikna etmeyi başararak amacına ulaştı.

Duru, hasarı ve değişen parçası olmayan otomobilin düzenli bakımlarını yaptırarak galerisinde özenle saklıyor. Aracı, normal kullanıcılara satmayan Duru, sadece koleksiyon amaçlı talip olanlarla pazarlık yapıyor.

