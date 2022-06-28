Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
Sivas'ta oto galericilik yapan ve orijinal araçları bulup hobi olarak saklayan Yusuf Duru (38), almak için 5 yıl uğraştığı 2000 model Renault Toros marka otomobile iş yerinde gözü gibi bakıyor.
Sivas'ta 15 yıldır oto galeri işleten Yusuf Duru, Kangal'ın Çetinkaya köyünde yaşayan Şaban Şimşek'in garajında özenle baktığı 2000 model orijinal 'Renault Toros' marka aracına talip oldu. 5 yıl boyunca aracı satın almaya çalışan Duru, 2021 yılında sahibini ikna etmeyi başararak amacına ulaştı.
Duru, hasarı ve değişen parçası olmayan otomobilin düzenli bakımlarını yaptırarak galerisinde özenle saklıyor. Aracı, normal kullanıcılara satmayan Duru, sadece koleksiyon amaçlı talip olanlarla pazarlık yapıyor.
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