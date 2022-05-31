Ankara Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde iş bırakma eylemi

31 Mayıs 2022 Salı, 10:17

Ankara'da Türkerler-Astaldi adlı firmaların ortaklığıyla yapılan Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçiler, ücretlerinin aylardır ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemine başladı.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi işçiler, yaptıkları iş bırakma eylemine dair basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler çalışan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde İYİ-SEN üyeleriyiz. Ücretlerimizi gaspetmeye çalışan Türkerler Holding ve AEMEC Mekanik yetkilileriyle yaptığımız tüm görüşmeler olumsuz geçtiği için bugünden itibaren yasal haklarımızı kullanarak iş bırakma eylemine geçiyoruz. Tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. İşçiden emekten yana olan herkesi sesimize ses olmaya davet ediyoruz. İnşaat işçisi köle değildir."

İŞTEN ÇIKARMA TEHDİDİ

Eyleme ilişkin konuştuğumuz İYİ-SEN şantiye temsilcisi Mehmet Tabaş, aylardır ödeme alamadıklarını belirtirken, taşeron firma yetkilileriyle görüştüklerinde kendilerine "Bize Astaldi-Türkerler ödeme yapmıyor, parayı kurtaramıyoruz" yanıtı verdiklerini aktardı.

Bugün firma yetkilileriyle bir görüşme yaptıklarını ve "Ödeme almadan sahaya çıkış yapmayacağız" diyerek eylem kararlarını bildirdiklerini ifade eden Tabaş, "Korkutma politikası uyguluyorlar 'Paranızı veririz, işinize son veririz' diyerek. Ama bunlar kimseyi korkutmuyor. Burada bazı arkadaşlarımız ödeme alamadıkları için evlerinde elektrikleri kesik. Çocuklarına bez alamıyorlar" ifadelerini kullandı.

İYİ-SEN Genel Başkanı Hasan Kırlangıç da ücret gaspının şantiyelerde yaşanan sorunların sadece bir tanesi olduğununa dikkat çekerken "Bununla kalmayan inşaat patronları her fırsatta haklarını arayan inşaat işçisi türlü tehditle yıldırmaya çalışıyor. Bizlerin bunlara karnı tok. Ne ücretlerimizi ne de yasal haklarımızı patronların insafına bırakmayacağız. Sömürü ve iş cinayetleri son bulana kadar mücadelemiz devam edecektir" vurgusu yaptı.