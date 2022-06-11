Ankara'da indirimli şeker izdihamı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen yurttaşlar birbirini ezdi.

İHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:51

Beypazarı'nda yeni açılan bir market şeker ürünlerinde indirim yaptı.

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Ankara şeker izdiham

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