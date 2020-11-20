Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
Ankara'da mevsimin ilk kar yağışı başladı. Gölbaşı ilçesinden gelen görüntülerde caddelerin beyaza büründüğü görüldü.
Ankara’da soğuk havanın etkili olduğu ve gece sıfırın altında düşen sıcaklıkların altından Gölbaşı’nda kar yağışı etkili oldu.
Uzun süre yağan karın tuttuğu görülürken, Ankaralılar güne kar yağışıyla uyandı.
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