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Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler

Ankara'da mevsimin ilk kar yağışı başladı. Gölbaşı ilçesinden gelen görüntülerde caddelerin beyaza büründüğü görüldü.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2020 Cuma, 13:43

Ankara’da soğuk havanın etkili olduğu ve gece sıfırın altında düşen sıcaklıkların altından Gölbaşı’nda kar yağışı etkili oldu. 

Uzun süre yağan karın tuttuğu görülürken, Ankaralılar güne kar yağışıyla uyandı. 


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