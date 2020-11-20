Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler

20 Kasım 2020 Cuma, 13:43

Ankara’da soğuk havanın etkili olduğu ve gece sıfırın altında düşen sıcaklıkların altından Gölbaşı’nda kar yağışı etkili oldu.

Uzun süre yağan karın tuttuğu görülürken, Ankaralılar güne kar yağışıyla uyandı.



