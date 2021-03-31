Ankara’da trafik kavgası: Motor kaskıyla defalarca vurdu

31 Mart 2021 Çarşamba, 17:10

Olay, Çankaya’nın Bestekar Caddes’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motokurye cadde üzerinde otopark işleten bir kişiyi motoruyla bir aracın arasında sıkıştırdı. Sıkışan kişi ile motokurye arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.