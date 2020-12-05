Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. 81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Deprem anında yaşanan panik bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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