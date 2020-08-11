Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Cavit Yıldırım idaresindeki 07 RB 021 plakalı taksi, Korkuteli-Tefenni kara yolu Sülekler Mahallesi yakınlarında Hüseyin Caran'ın kullandığı 03 LD 129 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Yıldırım ve Caran ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Murat Dinçay ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Emine Caran ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine götürüldü.
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