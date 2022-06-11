Antalya’da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 2 çocuk yaralandı
Antalya’da Atatürk Parkı’nda bulunan “minimaks” olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Antalya'da Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak, platformdan çıkıp ters döndü.
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