Antalya’da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 2 çocuk yaralandı

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Antalya’da Atatürk Parkı’nda bulunan “minimaks” olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.

İHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:51

Antalya'da Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak, platformdan çıkıp ters döndü.

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