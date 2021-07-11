Mısır’da pazar yerinde yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var
Mısır’ın Tahta kentinde bir çeyiz pazarında yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mısır’ın Sohag eyaletinin kuzeyindeki Tahta şehrinde bulunan bir çeyiz pazarında yangın çıktı. Yangında şeker hastası 1 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmeye çalışırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında pazardaki çeyizlik eşya satan bazı mağazalar kullanılamaz hale gelirken, park halindeki araçlar da zarar gördü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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