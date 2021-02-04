Araçtan yangın tüpü çıkmayınca sürücüyü gözaltına alan trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
Antalya’da polis çevirdiği araçta yangın tüpü bulunmayan yurttaşla tartıştıktan sonra vatandaşı gözaltı aracının içine ittirdi. Trafik polisinin, sürücüye gözaltını aracına ittirirken, "Geç ulan arabaya dellendirme adamı" diyerek bağırması dikkat çekti.
Antalya’da trafik polisleri bir aracı durdurarak evraklarını, ilkyardım çantasını kontrol etti. Genç sürücünün kullandığı araçta yangın tüpü olmadığını gören polis ceza kesmek istedi. Yurttaş ile polis arasında ceza nedeniyle sözlü tartışma başladı. Polis ilerleyen dakikalarda tutumunu sertleştirdi. Araç sürücüsü bu sırada bütün tartışmayı cep telefonu ile video kaydına aldı.
Görüntülerde daha sonra vatandaşa yaklaşan resmi giyimli bir karakol polis memuru "Kayıt alıyor, göreve engel oluyor" şeklindeki ifadelerle vatandaşı araca götürmeye çalıştı. Vatandaş araca götürülürken "Kendimi savunmak göreve engel olmak mı? Sen ne yapıyorsun?" deyince polis "Zor kullanacağım şimdi sana" yanıtını verdi. Araca ittirilen vatandaş tepki göstererek "Ne itip kakıyorsunuz, zor kullanıyorsunuz. 'Araca geçmeyeceğim' dedim mi?" diye konuşması üzerine bu kez trafik polisi "Geç ulan arabaya dellendirme adamı" diye bağırarak vatandaşı araç içerisine ittirdi.
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