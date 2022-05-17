Arnavutköy'de fabrika'da yangın çıktı

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Arnavutköy'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA
17 Mayıs 2022 Salı, 09:33

Arnavutköy'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-arnavutkoyde-fabrikada-yangin-cikti-1936717?utm_medium=Slider%20%C3%9Cst%C3%BC%205li&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%20%C3%9Cst%C3%BC%205li 

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