Arnavutköy'de fabrika'da yangın çıktı
Arnavutköy'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları devam ediyor.
Arnavutköy'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-arnavutkoyde-fabrikada-yangin-cikti-1936717?utm_medium=Slider%20%C3%9Cst%C3%BC%205li&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%20%C3%9Cst%C3%BC%205li
İlgili Haberler
- Son Dakika: Arnavutköy'de fabrika'da yangın çıktı
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti