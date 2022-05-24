Artvin'de HES yapılması planlanan bölgedeki ağaçlar mahkeme sonuçlanmadan kesildi

24 Mayıs 2022 Salı, 18:01

Ardanuç’a bağlı Çay Ağzı mahallesinde yapılması planlanan HES’e karşı açılan iki dava köylüler lehine sonuçlanmış, HES’i yapacak şirketin açmış olmuş üçüncü davada ise köylüler aleyhine karar verilmişti.



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