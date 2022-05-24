Artvin'de HES yapılması planlanan bölgedeki ağaçlar mahkeme sonuçlanmadan kesildi

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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Çay Ağzı mahallesinde, yargı süreci devam eden hidroelektrik santralinin (HES) yapılacağı bölgedeki ceviz ağaçları, santrali yapacak şirketin çalışanları tarafından kesildi. Mahalle sakinlerinden Reyhan Aksoy, "Benim ineklerim şurada otluyordu. Gelip ağaçları kestiler. 'Yapmayın, etmeyin' dedik. Zamansız devirdiler, neredeyse hayvanların üstüne devriliyordu" dedi.

ANKA
24 Mayıs 2022 Salı, 18:01

Ardanuç’a bağlı Çay Ağzı mahallesinde yapılması planlanan HES’e karşı açılan iki dava köylüler lehine sonuçlanmış, HES’i yapacak şirketin açmış olmuş üçüncü davada ise köylüler aleyhine karar verilmişti.

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HES Artvin mahkeme

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