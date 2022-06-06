Asker eğlencesi kavgaya dönüştü: Yolu kapatıp 'meşale' yaktılar

06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:58

Pendik, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de asker eğlencesi yapan grup konvoy yaptı. Otomobillerini durdurarak yolu kapatıp meşale yakan gruba, diğer sürücüler kornalarını basılı tutarak tepki gösterdi.

Haberin devamı...