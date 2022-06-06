Asker eğlencesi kavgaya dönüştü: Yolu kapatıp 'meşale' yaktılar

İstanbul'da, 4 ilçede düzenlenen asker eğlencelerinde, otomobillerle konvoy yapan gruplar yolu kapatıp meşale yaktı. Esenler'deki asker eğlencesinde ise iki grup arasındaki kavgayı çevredekiler ayırdı.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:29
Asker eğlencesi kavgaya dönüştü: Yolu kapatıp 'meşale' yaktılar
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Pendik, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de asker eğlencesi yapan grup konvoy yaptı. Otomobillerini durdurarak yolu kapatıp meşale yakan gruba, diğer sürücüler kornalarını basılı tutarak tepki gösterdi.

EĞLENCE, KAVGAYA DÖNDÜ

Esenler Atışalanı Mahallesi'nde ise 5 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden grupları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Asker meşale İstanbul

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