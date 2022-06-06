Asker eğlencesi kavgaya dönüştü: Yolu kapatıp 'meşale' yaktılar
İstanbul'da, 4 ilçede düzenlenen asker eğlencelerinde, otomobillerle konvoy yapan gruplar yolu kapatıp meşale yaktı. Esenler'deki asker eğlencesinde ise iki grup arasındaki kavgayı çevredekiler ayırdı.
Pendik, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de asker eğlencesi yapan grup konvoy yaptı. Otomobillerini durdurarak yolu kapatıp meşale yakan gruba, diğer sürücüler kornalarını basılı tutarak tepki gösterdi.
EĞLENCE, KAVGAYA DÖNDÜ
Esenler Atışalanı Mahallesi'nde ise 5 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden grupları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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