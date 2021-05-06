Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

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Hatay’da askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 15:56

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Hassa-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs, yolun kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3 asker yaralanırken, olay yerine polis ve jandarma sevk edildi.

Kazada yaralanan askerler Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çevrede önlem alan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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