Ataşehir'de gece kulübünde bodyguard müşteriyi öldürdü
Ataşehir'de gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bodyguardla kavga eden müşteri Murat Dinler hayatını kaybetti.
Olay saat 05.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Yılmaz ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi.
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