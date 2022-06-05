Ataşehir'de gece kulübünde bodyguard müşteriyi öldürdü

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Ataşehir'de gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bodyguardla kavga eden müşteri Murat Dinler hayatını kaybetti.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 14:26

Olay saat 05.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Yılmaz ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi.

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Gece kulübü Bodyguard Ataşehir

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