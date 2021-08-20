Atı koşmaya başlayınca arabadan düşüp yaralandı

20 Ağustos 2021 Cuma, 16:07

Suruç’ta yük taşımacılığı yapan, ismi öğrenilemeyen kişi, ata bağlı tahta arabayla ilçe merkezinde, trafikte ilerlerken, at, bir anda dörtnala koşturup trafiği birbirine kattı. Atı dizginlemeye çalışan sahibi, arabadan yere düştü. Tahta arabanın üzerinden geçtiği kişi yaralandı. Yaşananlar, at arabasının arkasında seyreden araçtakilerin cep telefonuyla görüntülendi.

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA

Atın dörtnala koşması ve sahibinin düşerek tahta arabanın altında kaldığı görüntülerin ardından açıklama yapan Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, ilçede at arabalarının faaliyetlerinin sonlandırılacağını ve yerine elektrikli yük taşıyan motosikletlerin kullanılmaya başlanacağını söyledi.