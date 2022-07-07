Avcılar balıkçı barınağında 7 tekne alev alev yandı

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Avcılar Ambarlı sahilindeki balıkçı barınağında demirli bulunan 7 tekne alev alarak yandı.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:16

Avcılar Ambarlı sahilinde 04.45 sıralarında yangın meydana geldi. Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında demirli bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

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Avcılar tekne Yangın

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