Avcılar balıkçı barınağında 7 tekne alev alev yandı
Avcılar Ambarlı sahilindeki balıkçı barınağında demirli bulunan 7 tekne alev alarak yandı.
Avcılar Ambarlı sahilinde 04.45 sıralarında yangın meydana geldi. Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında demirli bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.
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