Avcılar'da kavga! Ayırmaya çalışan kişi de bıçaklandı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 12:40

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir kıza bakma konusunda gençler arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı görerek, araya girmek isteyen markette bulunan bir kişi de tarafları ayırmak istedi. Olayda, kimlikleri açıklanmayan kavgaya karışan bir kişi ile araya girmek isteyen kişi bıçakla yaralandı. İki şüpheli, buldukları bir araçla kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen ambulanslarla ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı ve kavgayı görünce sinir krizi geçirerek fenalaşan bir kadın çeşitli hastanelere kaldırıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kısa sürede gelerek toplanan kalabalığı koronavirüs tehdidi nedeniyle risk oluşturmaları nedeniyle uzaklaştırırken kaçan iki şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.