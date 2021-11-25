BAE'nin, Aselsan'ın hisselerine ortak olmak istediği iddia edildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) fiili lideri konumundaki Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la resmi temaslarda bulunmak için dün Ankara'ya geldi. Gazeteci Emin Çapa'nın aktardığına göre, Ankara kulislerinde, Nahyan'ın, ASELSAN'ı almak için görüşmelere başladığı konuşuluyor.
Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Nahyan, dün Ankara'yı ziyaret etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la resmi temaslarda bulunan Nahyan'ın Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağı haberi, dolarda kısa süreli bir düşüş yaşanmasına sebep olmuştu.
Ekonomist ve gazeteci Emin Çapa, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programının konuğuydu. Programda Şeyh Nahyan'ın ziyaretini değerlendiren Çapa, ziyarete ilişkin kulislerde dolaşan söylentileri aktardı.
"ASELSAN'I İSTİYOR"
Çapa, BAE Veliaht Prensi Şeyh Nahyan'ın, Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybından yararlanmak istediğini belirtti.
Nahyan'ın bu çerçevede, Türk Savunma Sanayisi'nin en önemli yapı taşlarından olan ASELSAN şirketinin hisselerini alarak ortak olmak istediğini öne süren Çapa, iktidarın ekonomi politikasına tepki gösterdi.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması