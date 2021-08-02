Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
Bağcılar'da bir inşaatın temel duvarı çöktü. O anlar kameralara yansırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre olay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Sokak içerisindeki ev inşaatının temel duvarı, büyük bir gürültü ile çöktü. Çevredekilerin panik yaşadığı olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Görgü şahidi Mehmet Kaya, "Bir ses duyduk, çıktık inşaat alanında göçük olmuş. Allah'tan can kaybı falan yok. İşçiler fark edip çıkmışlar. İnşaatta çalışma yapılıyordu. Gördüğümüz kadarıyla emniyet tedbirleri de almışlardı" ifadelerini kullandı.
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