Bağcılar’da korkutan yangın

29 Nisan 2022 Cuma, 14:17

Yangın, Bağcılar Zafer Mahallesi 1458. Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle beş katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri bina etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, yangında herhangi bir yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.