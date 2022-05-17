Bahçeli'den kürsüde gaf: 'İlçe ilçe aldatma toplantıları'

17 Mayıs 2022 Salı, 12:13

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerinden hedef alan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, bize açık açık söylemelidir. Türk Devleti'ne seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu, susma, saklanma, devlete seri katil demek namertliktir diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah, yapmazsan bu ihanete, bu suça sen de ortak sayılırsın. Şerefsiz bühtanın sen de faili olmaktan kurtulamazsın" dedi.

Kaftancıoğlu için siyaset yolunun kapandığını öne süren Bahçeli, "Siyaset suçun ve suçlunun himaye edileceği alan olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak zorundadır" diye konuştu.



KÜRSÜDE 'GAF'

Öte yandan grup toplantısında, 2023 yılı için başlattıkları seçim çalışmalarına da değinen MHP lideri, kürsüde gaf yaptı. Bahçeli, 'anlatma' yerine, 'aldatma' ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, şu sözleri kullandı:

"18 Şubat 2022 tarihinde, 'adım adım 2023, ilçe ilçe aydınlatma ve 'aldatma' (anlatma) toplantılarımızın ilk etabını başlatmış, bu çerçevede 132 ilçemizde çalışmalarımızı tamamlamıştık."

