Bakan Kirişci'den 'Anadolu leoparı' açıklaması: 'Tekrar görünmeye başladı'

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülkemizde en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görünmeye başladığını artık biliyoruz. Fotokapan teknolojisiyle bu hayvanları rahatsız etmeden varlığını belirlemiş olduk" diye konuştu.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 14:58

Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) 'Dünya Biyoçeşitlilik Günü' etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyolojik çeşitliliğin ekonomik zenginliğe çevrilmesinin önemine değindi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Vahit Kirişci Anadolu leoparı

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