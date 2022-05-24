Bakan Kirişci'den 'Anadolu leoparı' açıklaması: 'Tekrar görünmeye başladı'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülkemizde en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görünmeye başladığını artık biliyoruz. Fotokapan teknolojisiyle bu hayvanları rahatsız etmeden varlığını belirlemiş olduk" diye konuştu.
Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) 'Dünya Biyoçeşitlilik Günü' etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyolojik çeşitliliğin ekonomik zenginliğe çevrilmesinin önemine değindi.
Kirişci, "Bunu daha fazlasıyla gerçekleştiriyor olmamız gerekir. Buna ilişkin verilerin kayıt altına alınması, bunların veri tabanında buluşturulması, bu veri tabanını ihtiyacı olan herkese açılması, kullandırılması elbette önemli ama yeterli değil. Bu verilerle yetinmeyeceğiz. Eldeki veriler ile değişimi ve dönüşümü takip etmemiz gerekiyor. Madem ki elimizde verilerimiz var, bunları takip etmemiz gerekiyor. Buna ilişkin bakanlığımız gerekli aksiyonları gerçekleştiriyor. Biyoçeşitlilik konusunda da diğer konular gibi eğitim gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Bakan Kirişci, şu ifadeleri kullandı:
"Toplum olarak gerekli eğitimleri almamız gerekiyor hem de ilkokul çağından başlayarak. Bir diğer konu da başkaları bizim sırtımızdan milyarlarca dolar kazanç elde ederken bunların kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen ülke konumundayız. Buna da müsaade etmememiz gerekir. Bizden, endemik türlerden elde edilen ilaç olabilir, boya olabilir, bunlardan elde edilen gelirlerden biz de payımıza düşeni almalıyız. Bunun da mutlaka üstesinden geleceğiz. Taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu milletvekili arkadaşlarımızla paylaşıp teklif olarak Meclis'e sunmuş olacağız, bu negatif durumu pozitife dönüştürmüş olacağız."
'1974'TEN SONRA TEKRAR GÖRÜLDÜ'
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın, biyolojik çeşitliliğin kesiştiği coğrafya olduğunu kaydeden Bakan Kirişçi, en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görülmeye başlandığını belirtti.
Kirişçi, "Ülkemizde en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görünmeye başladığını artık biliyoruz. Bunun sayısının artırılmasının yerinde olacağını düşünüyorum. Fotokapan teknolojisiyle bu hayvanları rahatsız etmeden varlığını belirlemiş olduk" dedi
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