Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

04 Eylül 2021 Cumartesi, 15:54

Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tünelin Rize'nin 70 yıllık hayali olduğunu söyledi.

Erdoğan, ''Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir'' dedi.

ÖNCE PROJENİN GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İSTEDİ

Konuşmasının ardından Ofis ve İşyeri İnşaatı Temel Atma Töreni'nin olduğu bölgede açılış için bekleyen protokolle online platformda bir araya gelen Erdoğan, sözü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdi. Bu sırada Kurum'un konuşmasının ardından hemen butona basarak açılışı gerçekleştirmek istemesi üzerine Erdoğan, araya girdi.

"KONUŞMAKTAN ÇOK GÖRELİM BİR DE"

Erdoğan, "Konuşmaktan çok görelim bir de, zoom yapalım." dedi. Bu arada ekrana açılışı yapılan alanın görüntüleri getirildi. Projeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında açılışı gerçekleştirdi.