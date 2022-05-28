Bakan Murat Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesinin ilk etabını 2023 Mayıs'ta tamamlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, bir pistin açık kalacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda açılması planlanan millet bahçesinde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu.
Video Haberler
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
- Batman'da dehşet; Akrabalarını katletti, eşini yaraladı
- Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması
- Atatürk Havalimanı’yla ilgili yeni gelişme
- Baltayla ATM'lere saldıran şüpheli alkollü
- Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kırıkkale'de feci kaza: Baba öldü, oğlu yaralandı
- Bursa'da silahlı saldırı: Kasap işletmecisi vuruldu
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- AKP'li Tevfik Göksu için harekete geçildi