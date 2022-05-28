Bakan Murat Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması

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Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesinin ilk etabını 2023 Mayıs'ta tamamlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, bir pistin açık kalacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda açılması planlanan millet bahçesinde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu.

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