Son Dakika: Bakan Murat Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin ilk etabını 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, bir pistin açık kalacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu.
Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Bakan Kurum, pazar günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı İstanbul'un fethi programında ilk fidanların dikileceği millet bahçesinin ilk etabının 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu.
Atatürk Havalimanı'nın bir pistin açık tutulacağını da açıklayan Bakan Kurum şunları ifade etti:
"Yerini dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı'na bırakan Atatürk Havalimanı'nı muhteşem bir manzaraya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz... 8 buçuk milyon metrekarelik devasa bir alanda, büyük bir değişime imza atıyoruz"
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