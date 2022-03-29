Bakımevinde hayvanlara kötü muamele davasında sanıklara 6'şar ay hapis cezası

29 Mart 2022 Salı, 17:20

Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla hayvanseverlerin şikayetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından 4 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla geçen yıl Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Elazığ Belediyesi'nin hayvan bakımevinde ekim 2020'de 206 köpek, 88 kedi, aralık 2020'de 103 köpek, 80 kedi, ocak 2021'de 230 köpek, 85 kedi, şubat 2021'de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. 4 ayda toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklarda, hayvanların ölüm sebepleri ise belirtilmedi.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Elazığ ve Konya barolarından avukatların da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar Vesile T., Fikret G., Kübra Y.Ü. ve Hasan H.D. iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Hayvanseverler mutlu olduklarını ancak cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek üst mahkemeye başvurup itiraz edeceklerini söyledi.