Bakımevinde hayvanlara kötü muamele davasında sanıklara 6'şar ay hapis cezası
Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla açılan davada 4 kamu görevlisi, iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla hayvanseverlerin şikayetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından 4 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla geçen yıl Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Elazığ Belediyesi'nin hayvan bakımevinde ekim 2020'de 206 köpek, 88 kedi, aralık 2020'de 103 köpek, 80 kedi, ocak 2021'de 230 köpek, 85 kedi, şubat 2021'de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. 4 ayda toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklarda, hayvanların ölüm sebepleri ise belirtilmedi.
Davanın karar duruşması bugün görüldü. Elazığ ve Konya barolarından avukatların da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar Vesile T., Fikret G., Kübra Y.Ü. ve Hasan H.D. iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Hayvanseverler mutlu olduklarını ancak cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek üst mahkemeye başvurup itiraz edeceklerini söyledi.
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