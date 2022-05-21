Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi

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Çatalca'da bir kişi bulduğu top mermisini arkadaşlarına göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi. Bomba imha ekipleri top mermisine el koydu.

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:08

İstanbul'da B.O. isimli yurttaş, Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tutarken top mermisi buldu. Top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koyan B.O. daha sonra top mermisini arkadaşlarına göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi.

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