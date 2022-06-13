Balıkesir'de 6 kadına acı veda: Yakınları gözyaşlarına boğuldu...

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 6 kadın son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeler, il müftüsü ve 5 imamın ayrı ayrı kıldırdığı namazların ardından mahalle mezarlığına defnedilirken; hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:45

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde 12 Haziran Pazar günü meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67) ile Meryem Cebeş'in (42) cenazeleri toprağa verildi.

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