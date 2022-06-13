Balıkesir'de 6 kadına acı veda: Yakınları gözyaşlarına boğuldu...

13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:25

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde 12 Haziran Pazar günü meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67) ile Meryem Cebeş'in (42) cenazeleri toprağa verildi.

6 kadının naaşı Kızılöz Mahallesi'ne getirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreninde helallik alındı. 6 kadının cenazeleri, İl Müftüsü ve 5 imamın ayrı ayrı kıldırdığı namazların ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

'ÇALIŞMALAR BİR AN ÖNCE TAMAMLANSIN'

Ayşe Karaca'nın kardeşi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Kepsut-Dursunbey kara yolunun tek şeritlik bölümündeki çalışmalar ile inşaat halindeki Naipler viyadüğünün bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak'ın (52) cenazesinin ikindi vakti Dursunbey Çarşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. Törene, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ve yurttaşlar katıldı.

DÜĞÜN YOLUNDA FECİ KAZA

12 Haziran Pazar günü, Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıkan kişileri taşıyan Süleyman Altınyurt (38) yönetimindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpışmıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), Ramazan Konak (52) ve Meryem Cebeş (42) hayatını kaybetmiş, aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Altınyurt'un cenazesi, dün Çınar Mahallesi'nde toprağa verilmişti.