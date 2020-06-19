Balıkesir'de korkunç cinayet!

19 Haziran 2020 Cuma, 15:19

Edinilen bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi Entur kavşağı civarında metruk bir binanın yakınında 10 H 0388 plakalı BMC marka açık kasa kamyonetin zeminde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir şahsın yattığı bilgisi üzerine çok sayıda jandarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak bulunan cesedin Çamdibi Mahallesinde yaşayan Yusuf Duman'a (55) ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinden sonra Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Duman’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Katil zanlısının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet zanlısı olarak bir Afgan uyruklu şahsın arandığı ileri sürüldü.